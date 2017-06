24 giugno 1497: Amerigo Vespucci sbarca in America

L'esploratore fiorentino Amerigo Vespucci il 24 giugno 1497 sbarca in America, molto probabilmente in quella che è oggi lo Stato della Carolina del Sud. Nello stesso giorno anche Giovanni Caboto mette piede sul suolo americano più a Nord, scoprendo il Canada.

Cristoforo Colombo li aveva anticipati entrambi, ma pensava di essere sbarcato nel continente asiatico. Infatti il vero grande merito di quella prima spedizione di Vespucci, commissionata dal re Ferdinando II d’Aragona, fu di prendere coscienza, per la prima volta, che ci si trovava di fronte a un Nuovo Mondo non collegato all'Asia. Il continente americano prende così il nome dall'esploratore Amerigo Vespucci.