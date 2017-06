Autismo: "inclusione" è la parola chiave per una vita migliore

Perché il modello funzioni, deve esserci comunicazione e collaborazione tra tutte le persone.

Le “barriere mentali devono essere superate”. L'obiettivo degli organizzatori del convegno “Autismo. Abilissimi, oltre l'inclusione” è chiaro: rendere migliore la vita delle persone autistiche facendole partecipare attivamente alla vita sociale. A Montecchio si è svolto un convegno con esperti sammarinesi e italiani organizzato da Kiwanis Distretto Italia-San Marino con la collaborazione dell'Associazione Batti Cinque, per illustrare la situazione sul Titano e approfondire progetti futuri.



Un esempio di inclusione? La serata di gala di ieri a cui ha partecipato la Reggenza e durante la quale delle ragazze disabili hanno sfilato in piazza della Libertà e gli Special Olympics hanno lavorato insieme agli chef Luigi Sartini e Cristina Nicolini. Perché questo modello, per essere efficace, necessita della collaborazione tra tutte le persone, anche nel caso dell'autismo.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Paola Visconti, neuropsichiatra infantile