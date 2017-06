I Capitani Reggenti a Roma per i 50 anni della Fratellanza Sammarinese

Accompagnate dal Segretario di Stato Zanotti per lo storico traguardo dell'associazione

A Roma la Fratellanza sammarinese festeggia 50 anni di vita, e lo fa insieme ai Capitani Reggenti, arrivati per l'occasione nella capitale italiana.



50 anni di Fratellanza romana. Una data, un traguardo importanti per quella che è un'associazione storica di sammarinesi residenti all'estero, nata alla fine degli anni '60, che si è ritrovata nel cuore di Roma, sui Fori Imperiali, nella Collegiata di San Lorenzo in Miranda che ha ospitato il nobile collegio de' speziali.

Qui si sono ritrovati i sammarinesi residenti a Roma, presidenti della Fratellanza di ieri e di oggi, tutti uniti dall'amore per San Marino e dall'orgoglio dell'appartenenza.

A festeggiare la ricorrenza due ospiti d'onore, i Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, accompagnate dal Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti e dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. L'inno di San Marino ha salutato l'arrivo dei Capi di Stato e l'inizio della serata di ricordi, musica e festeggiamenti.



Francesca Biliotti



Nel servizio l'intervista a Daniela Canti presidente Fratellanza Sammarinese di Roma