Includere, per vivere meglio: progetti e conoscenza sull'autismo

Includere per vivere meglio. Alla Casa del Calcio di Montecchio un convegno con i massimi esperti di autismo per approfondire una tematica sulla quale, negli anni, c'è sempre maggiore attenzione: far partecipare i ragazzi con disabilità alla vita di ognuno di noi, per renderli effettivamente parte della società e migliorare la loro condizione. Sullo stessso tavolo c'erano psicologi, medici ed esperti, italiani e sammarinesi.



Un incontro che rientra nel programma di “Autismo. Abilissimi, oltre l'inclusione”, l'evento organizzato da Kiwanis distretto Italia - San Marino in collaborazione col Servizio Minori e l'Associazione Batti Cinque. Un'occasione per focalizzarsi sulla situazione in Repubblica e sui progetti in divenire. Lo scopo, hanno spiegato gli organizzatori, è rendere la vita di ciascuno meritevole di essere vissuta.



Ieri la serata di gala - a cui ha partecipato la Reggenza - con gli Special Olympics insieme agli chef Luigi Sartini e Cristina Nicolini e una sfilata di moda.



mt



Nel video, l'intervista a Biancamaria Toccagni, presidente Kiwanis San Marino