"Mettiamoci il cuore": San Patrignano per la prevenzione contro le droghe

Nella 30esima giornata della lotta alla droga. Possibile donare in tutte le filiali UBI. Dalla comunità cifre e tendenze sui consumi

Tossicodipendenza sempre più giovane. Scende a 28 anni l'età media tra le 517 persone accolte a San Patrignano nel 2016.

32 sono minorenni, e il 50% di loro ha fatto uso di sole droghe leggere, “consumo sempre più banalizzato e sdrammatizzato”, commenta la comunità, per una categoria invece davvero a rischio.

Fondamentale la prevenzione, e San Patrignano con il progetto WeFree incontra 50mila studenti l'anno di terza media e delle superiori, considerando che l'età media del primo contatto con le sostanze è 14 anni. Si inizia hashish e marijuana, poi la rapida escalation, passando per l'ecstasy, allucinogeni, anfetamine, e arrivare alla cocaina e alla eroina con la maggiore età. Proprio a sostegno di WeFree l'iniziativa “Mettiamoci il cuore”. Una donazione e in cambio il peperoncino di Sanpa, assunto a simbolo per dire “no alla droga”.





AS



Nel video, l'intervista al Presidente della Comunità di San Patrignano, Antonio Tinelli e la testimonianza di Martina, da 3 anni a Sanpa