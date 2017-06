Molo Street Parade: vietati lattine, bottiglie e zaini



Non solo vetro, ma anche plastica. Alla Molo Street Parade non si potrà accedere con alcun contenitore chiuso. Il divieto ovviamente non riguarda soltanto chi accede alla manifestazione ma interessa chiunque svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in qualsiasi forma (compresi quindi i distributori automatici). E sarà valido dalle ore 7 di questa mattina fino alle ore 7 di domenica 25 giugno. È inoltre vietato consumare e o abbandonare in luogo pubblico – ma questo dovrebbe valere sempre - bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o altri contenitori di vetro. Ci saranno una cinquantina di uomini in più della sicurezza privata (150 in tutto) e tre varchi di accesso per controllare gli ingressi. Vietati anche caschi, zaini e liquidi (compresi quelli per la sigaretta elettronica).