Siccità, Bonaccini: "Attivate misure di emergenza"

Il primo weekend d'estate infuocato e 10 città italiane indicate da bollino rosso dal ministero della Salute con emergenza caldo al massimo livello di rischio per la popolazione. Allerta a Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Torino, domani ad Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. Il caldo acuisce la siccità in tutta Italia. Il Po e' ridotto ad un rigagnolo di 13 centimetri a 30 chilometri dalla sorgente. Coldiretti parla di situazione critica con il 40% delle perdite stimate in agricoltura.



In Emilia-Romagna situazione critica e allarme soprattutto a nelle province di Parma e Piacenza. Deroga immediata al deflusso minimo vitale per le esigenze potabili della val d'Arda, rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dalla diga di Brugneto per uso agricolo, riunione operativa lunedì in Arpae a Piacenza per il Trebbia. Sono le tre misure principali annunciate dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, mentre nella prefettura di Piacenza si teneva un vertice dell'Osservatorio permanente per gli usi idrici, presieduto dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, sulla crisi che sta interessando in particolare i territori del parmense e del piacentino. "Mettiamo in atto delle misure di emergenza adeguate alla crisi che sta colpendo i nostri territori - ha commentato Bonaccini - dopo aver chiesto immediatamente al Governo di attivare lo stato di emergenza che ci è stato concesso in pochi giorni, insieme alla garanzia dell'arrivo di quasi 9 milioni di euro destinati a queste zone".