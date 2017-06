Siccità: esercitazione Italia-San Marino per prevenire gli incendi boschivi

In un periodo di siccità come questo resta alto il pericolo incendi boschivi.

In questi giorni di caldo e piogge scarse aumenta il rischio di incendi boschivi. Le temperature sono al di sopra delle medie stagionali e la siccità si sta trasformando in una piaga. Per essere pronti ad affrontare le emergenze, la Protezione Civile di Rimini e quella sammarinese hanno preso parte ad un'esercitazione a Poggio Torriana.



Collegamenti radio, automezzi con cisterne che contengono fino a 800 litri d'acqua, nastri bicolore a posto del fuoco e imprevisti durante il percorso. Un malore, ad esempio, oppure il ritrovamento di una bombola di gas. La collaborazione tra i due Stati, oltre alle protezioni civili, vede impegnate, per il Titano, le guardie ecologiche Ugraa e la Sezione anticendio. Per l'Italia, i vigili del fuoco e la forestale, ora parte dei Carabinieri.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Fabio Berardi, capo della Protezione Civile di San Marino