Siccità, Podeschi: "Necessario ridurre il consumo di acqua"

L'Aass ha già inviato alla Segreteria competente la richiesta di ordinanza per il limitare l'uso dell'acqua non potabile per usi privati, dal lavaggio dell'auto all'orto familiare. I consumi rimangono elevati e la necessità è ridurli del 25% soprattutto perchè non è prevista pioggia. Le prossime due settimane, come macro previsione, danno zero precipitazioni.

I corsi d'acqua sono in secca, se permane la siccità aumenta anche il rischio di rotture alla rete idrica per il terreno argilloso che senza acqua tende a restringersi e a portare in trazione le condutture.

Situazione critica ma non disastrosa per l'agricoltura sammarinese secondo i dati dell'Ugraa: c'è una buona campagna di grano che si sta raccogliendo adesso ed è di ottima qualità. La coltura più sofferente è l'ulivo con i suoi 400 ettari circa perchè si iniziano a vedere le prime cascole, cioè la caduta delle olive prematuramente. La vite che occupa 120 ettari resiste, per il resto c'è difficoltà per la cipolla da seme che è in fase di maturazione. Al limite anche gli animali selvatici.



