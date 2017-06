Weekend bollente in Italia: 10 città a rischio

Intanto prosegue la crisi idrica in diverse regioni

Sarà un weekend bollente in Italia quello di oggi e domani, con 10 città giudicate da ''bollino rosso'' dal Ministero della Salute, cioè a rischio massimo per la popolazione: sono Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia, Torino, Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara.



Prosegue la crisi idrica in diverse regioni, con gravi danni all'agricoltura. A Parma e Piacenza, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, il governo ha stanziato 8,65 milioni per autobotti e nuovi pozzi. Ma ''servono nuovi invasi'', ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Nel Cuneese il Po è ridotto a un rivolo alto 8 centimetri e sono andati persi il 40% del foraggio e il 25% del grano. In Sardegna gli agricoltori di Coldiretti hanno marciato coi trattori per denunciare la crisi dell'agricoltura locale, aggravata dalla siccità che ha fatto perdere il 40% delle produzioni.