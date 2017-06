Zeus, cerca casa. Lo aiutiamo?

Il 10 febbraio scorso, Zeus, un meraviglioso pastore tedesco di 10 anni, nato in allevamento e con un ottima genealogia comprovata dal suo pedigree, ha visto la sua vita cambiare.

Dopo la scomparsa del suo padrone è entrato in canile, e, oltre al dolore della perdita del proprietario, ha dovuto affrontare lo smarrimento dovuto alla sua nuova vita. Zeus ha una caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri: ha un orecchio su e uno giù, particolarità che gli conferisce un aspetto buffo e molto dolce. Purtroppo però questa caratteristica è dovuta all'otite cronica che ha colpito l'orecchio destro di Zeus.

È in cura da anni, ma la natura della sua patologia non ne consente per ora la completa guarigione.

Il pastore tedesco ha dimostrato sempre grande pazienza e consapevolezza nei confronti dell'aiuto che gli viene dato dagli operatori e dal medico veterinario del canile comunale Stefano Cerni di Rimini, che premurosamente, giorno dopo giorno, lo seguono nelle cure.

Zeus è un gigante buono e ci auguriamo che la ruota della fortuna giri anche per lui, affinché una nuova famiglia lo accolga con l'amore e le cure che merita.

Chi volesse aiutarlo può contattare il canile Stefano Cerni di San Salvatore, Rimini.