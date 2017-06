Lo ius soli visto da chi, nato e cresciuto in Italia, è ancora considerato straniero

I rappresentanti di "Italiani senza cittadinanza" e "Rete G2 Seconde Generazioni" alla Stampa Estera raccontano la propria esperienza

La legge sullo ius soli ha scatenato gli animi in Senato. In attesa che torni in Aula, le associazioni “Italia senza cittadinanza” e “Rete G2” raccontano le loro storie.



Sono tante e diverse le storie di chi è arrivato in Italia in tenera età e, dopo anni, non è ancora italiano, o ha sopportato lunghe trafile burocratiche per ottenere la cittadinanza. “Tanti di noi 'scoprono' da bambini di non essere italiani, e si vedono negate cose normali, come poter partecipare a un Erasmus, come è successo a me”, dice Marwa Mahmoud, nata ad Alessandria d'Egitto, in Italia sin da piccola, laureata in lingue e letterature straniere a Bologna che a 18 anni ha rincorso tutti i certificati che le servivano nel Paese d'origine per diventare quello che si è sempre sentita, italiana. Lo ius soli in discussione, dice, non dovrebbe essere né di destra né di sinistra.

Ian studia giurisprudenza, nato a Roma da genitori ugandesi: “Anche nel mio Paese sarei multietnico – scherza – visto che in famiglia parliamo 4 lingue”. Mohamed invece è nato in Libia, Paese dove attualmente è anche difficile reperire documenti, da quasi 40 anni è in Italia ma non è ancora un cittadino.

Non poter partecipare a concorsi pubblici, dover scegliere lauree che non prevedano poi l'iscrizione a un albo professionale, veder scritto sulla carta d'identità “divieto di espatrio”: sono tante le discriminazioni per chi, pur essendo nato qui, subisce come fosse uno straniero di passaggio: “Ti senti rigettato dal punto di vista normativo – concludono – mentre nella vita di ogni giorno ti senti italiano, a tutti gli effetti”.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Marwa Mahmoud portavoce “Italiani senza cittadinanza”; Mohamed Tailmoun Rete G2 Seconde Generazioni