Molo street parade' per 200mila a Rimini: zona del porto blindata, alcuni arresti e ricoveri per malori

E' finita questa mattina alla 6 la 'Molo Street Parade', festa arrivata alla sesta edizione e che ha registrato da ieri sera al tramonto, secondo gli organizzatori, 200mila presenze lungo il porto canale di Rimini. Rigide le misure di sicurezza predisposte da Questura e Prefettura che hanno coinvolto, oltre alla polizia di Stato con rinforzi da Bologna, Ancona, Cesena, Ravenna, Senigallia e Venezia, squadra nautica e cinofila, i carabinieri di Rimini, Guardia di Finanza, Capitaneria di porto con mezzi in mare, polizia municipale, vigili del fuoco e personale del 118 per il servizio di primo soccorso da campo allestito sulla spiaggia libera. Alla Capitaneria di porto, invece, è stata allestita la centrale operativa di gestione dell'evento, coordinata dalla polizia, per il raccordo degli oltre 250 operativi, tra forze dell'ordine e steward della sicurezza. La zona del porto, dove si sono esibiti 80 dj posizionati su nove pescherecci ormeggiati lungo la banchina, da ieri pomeriggio è stata praticamente blindata con la maggior parte delle strade, chiuse al transito anche pedonale. Sbarrati da cancelli, e controllati da personale di sicurezza con agenti e militari delle forze dell'ordine, i quattro varchi lasciati percorribili per raggiungere la festa. Borse aperte e controllate, ispezioni con metal detector per ogni visitatore. Vietate all'interno dell'area anche le bottiglie di vetro, tutte sequestrate ai varchi. Molti i coltellini sequestrati dalla polizia e in una caso anche una bomboletta di spray urticante trovata nella borsa di una cinquantenne.

Spray urticante pare sia stato usato anche in una rapina impropria, e in un paio di tentativi, da un giovane finito in manette verso le 23 per lo strappo di una catenina. L'uomo è stato portato in caserma dai Cc, che poco dopo hanno fermato un altro scippatore. La Squadra mobile ha arrestato due spacciatori, 3 gli arresti per borseggi sul bus del lungomare.

Un 18enne di Montescudo è stato ricoverato durante la notte, dopo essere stato alla Molo street Parade, per assunzione di stupefacenti e probabile mix di bevande alcoliche. Un altro ragazzo è finito al pronto soccorso e poi ricoverato per un trauma cranico dovuto ad una caduta accidentale, probabilmente causata dal troppo alcol. Oggi sono previste le loro dimissioni.

Il bilancio dei ragazzi che si sono sentiti male per alcol e droga alla Molo è alto. Si parla per ora di 45 ingressi al pronto soccorso. Per garantire la facile e veloce partenza delle ambulanze, il piano di Questura e Prefettura ha previsto un corridoio dedicato ai mezzi di soccorso. Ben 55 gli interventi con ambulanza alla Molo, tra cui quelli per i due giovani ricoverati. Un intervento per assunzione di stupefacenti è stato effettuato dalla squadra volante della polizia in via Ariete. Le misure di sicurezza per l'evento sono continuate fino a mezzogiorno, quando si sono concluse anche le feste al Coconuts e l'afterhours sulla spiaggia libera del porto. Questa mattina all'alba la polizia di Stato ha anche controllato le spiagge, dal bagno numero 1 al 9.