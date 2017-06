Meteo: Italia tagliata a metà, da mercoledì intensa perturbazione al Nord

È iniziata una settimana a due volti sull’Italia: al Nord non mancheranno nuovi episodi di instabilità, con temporali non soltanto sulle Alpi, ma anche in pianura, mentre il Centrosud resterà sotto l’influsso dell’alta pressione, con prevalenza quindi di tempo soleggiato e caldo. Mercoledì poi arriverà sulle regioni settentrionali un’intensa perturbazione, che porterà rovesci e temporali anche forti, con un clima più fresco. Al Centro e al Sud, invece, le temperature cresceranno ancora.