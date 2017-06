Comites San Marino riunito in Assemblea: buona la prima

Si è aperta sulle note degli inni sammarinese e poi italiano, la 1° Assemblea-confronto organizzata ieri sera dal Comites San Marino con gli aderenti al Teatro Titano. Un appuntamento patrocinato dalla Segreteria di Stato agli Esteri con il sostegno della Ambasciata d'Italia sul Titano. Subito l'intervento di Matteo Selleri, seguito dal Presidente del Comites, Diego Renzi il quale ha posto l'accento sulle principali criticità che gravano sui cittadini italiani residenti in territorio. Da tempo il Comites invita il Governo ad eliminare ogni forma di discriminazione presente nelle leggi sammarinesi. In primis – come noto – avvertita la necessità di un intervento legislativo immediato per modificare l’attuale legge sulla cittadinanza che – si è detto - riserva ai cittadini sammarinesi naturalizzati un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini sammarinesi di nascita. Infatti, per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione i cittadini italiani residenti devono rinunciare alla cittadinanza di provenienza, mentre i cittadini sammarinesi di nascita mantengono la doppia cittadinanza nel caso in cui uno dei due genitori sia straniero. Al termine dell'assemblea l'atteso spettacolo di Carlo Frisi. Il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza alle alle popolazioni terremotate del Centro Italia.