Meteo: breve tregua dell'afa in vigore l'ordinanza antispreco

San Marino si è svegliata sotto le nuvole e con brevi acquazzoni che hanno mitigato in parte la calura estiva, e da ieri è in vigore l'ordinanza contro lo spreco di acqua.

Sanzioni fino a 500 euro per chi sarà scoperto a utilizzare l'acqua per lavare auto, innaffiare orti, pulire piazzali, scale e strade private; riempire piscine o semplicemente approvvigionarsi. A ordinanza resa pubblica scatteranno immediati i controlli da parte della Polizia Civile