Chiusura serale dello Stradone nel week-end per eventi musicali

Sabato live music con i Bed&Breakfast, domenica in consolle DJ Yuma & Zyba



Sabato 1° luglio, dalle 19 alle 2 del mattino, e domenica 2 luglio, dalle 19 all'1.00, il Piazzale Lo Stradone sarà chiuso al traffico per ospitare animazioni musicali a cura dei bar e le cantine del luogo. La chiusura interesserà il tratto fra Via Paolo III e la Porta San Francesco; i percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. L'idea – fa sapere la Segreteria di Stato al Turismo e Territorio - è quella di rivitalizzare spazi del centro storico che possano trasformarsi in luoghi di incontro e di socializzazione per residenti e turisti.