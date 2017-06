OMS: conclusi gli incontri del 4° Meeting Ministeriale dei Piccoli Stati

Si è concluso il 4° Meeting Ministeriale dei Piccoli Stati, organizzato dall'OMS, e che quest'anno ha visto Malta come paese ospitante quello che da quattro anni è un appuntamento importante nello scambio di esperienze e informazioni tra gli 8 Paesi europei che hanno meno di un milione di abitanti, Andorra, Cipro, Islanda, Lussemburgo, Malta, Monaco- Montecarlo, Montenegro e San Marino.

Ed è proprio San Marino uno degli attori fondamentali all'interno del gruppo di Piccoli Stati; svolgendo sin da subito un ruolo cruciale per il consolidamento di questo tipo di incontri.

La delegazione di San Marino a Malta era formata dal Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, dal Direttore ISS Andrea Gualtieri, dal Direttore Sanitario ISS Maurizia Rolli, e dal Direttore dell'Authority Gabriele Rinaldi.

L'incontro si è basato sulla condivisione di conoscenze, dati e case studies che avessero come minimo comune denominatore la resilienza.

Uno dei temi trattati durante questo Meeting è stato anche lo SCHIN (Small Countries Health Information Network), la rete che si sta creando all'interno dei Piccoli Stati per lo studio, la raccolta e la condivisione di dati che riguardano la salute.

Andrea Gualtieri, Direttore Generale ISS, durante il suo intervento ha sottolineato l'importanza di raccogliere dati per conoscere in maniera sempre più profonda e capillare la propria realtà, con l'obiettivo ultimo di creare sistemi sempre più resilienti.

Ma come è stato detto durante lo svolgimento dei lavori del Meeting, non è possibile sviluppare un sistema resiliente senza risorse umane resilienti.

Ed è proprio su questo punto che Maurizia Rolli punta l'attenzione.



Nel video l'intervista al Direttore Sanitario ISS, Maurizia Rolli