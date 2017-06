Rimini: scooter con targa sammarinese abbandonato

La foto rimbalza sui social, e come accade in questi casi, corre veloce sul filo delle condivisioni. E' stata postata su Fb da un utente riminese, che passando dalla statale 16 ha notato lo scooter, già da 3/4 giorni appoggiato al gard rail sulla rampa d'accesso alla statale, davanti allo stabilimento della Sacramora, a Viserba, in direzione Rimini. "Forse qualcuno lo sta cercando" si conclude il post che rilanciamo anche su web.