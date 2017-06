La sanità sammarinese guarda oltre confine: la nuova 'rete' dei piccoli Stati

Nuove collaborazioni internazionali in vista dopo il 4° meeting ministeriale dei piccoli Stati, appena concluso.

Si chiama Schin, acronimo di Small Countries Health Information Network, ed è una rete di informazioni condivise tra otto Paesi europei: San Marino, Andorra, Cipro, Islanda, Lussemburgo, Malta, Monaco-Montecarlo e Montenegro. Un network un via di creazione del quale si è parlato al Meeting ministeriale dei piccoli Stati organizzato dall'Oms e ospitato da Malta.



Durante l'incontro sono stati condivisi dati, conoscenze e casi di studio incentrati sul tema della resilienza, cioè della capacità di un sistema di adattarsi ai cambiamenti. Collaborando con gli Stati 'amici' si possono trovare soluzioni alle criticità interne.



A San Marino, ad esempio - ha spiegato il direttore sanitario Iss, Maurizia Rolli - il fatto che ci siano medici che rimangono in Repubblica solo per un periodo di tempo potrebbe rappresentare un problema, perché l'obiettivo è quello di assicurare continuità e crescita professionale con uno standard elevato di servizi. Si guarda, allora, a metodi basati sulla collaborazione internazionale.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste ad Andrea Gualtieri, direttore generale Iss, e a Maurizia Rolli, direttore sanitario Iss