Estate 2017: domani la Festa della Trebbiatura de “I Nuovi Serenissimi”

L'appuntamento è per domani, 30 giugno a partire dalle 19.00 al Podere Lesignano. Il gruppo “I Nuovi Serenissimi” invita i cittadini all'evento dell'estate 2017, mirato alla raccolta fondi per iniziative di solidarietà. Un tuffo nelle tradizioni con l'antica pratica della trebbiatura, “proprio come si faceva una volta”. Dopodiché, l'allestimento della tavola nell'aia, lo spazio per gli orchestrali per dare il via alle danze; e poi naturalmente la cena con piatti della gastronomia contadina locale. Ad allietare la serata le barzellette di Nevio Bedin, il fisarmonicista Massimo Fabiani e la musica country di Domenico Sardo. Il ricavato della serata sarà offerto alla famiglia di un giovane colpito da una rara malattia e andrà ad arricchire il fondo con cui si acquisteranno infrastrutture necessarie al Casale La Fiorina.