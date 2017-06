Migranti, l'Italia pensa al blocco dei porti a navi straniere

Il governo italiano sta valutando la possibilità di negare l'approdo nei porti italiani alle navi che effettuano salvataggi dei migranti davanti alla Libia ma battono bandiera diversa da quella italiana. L'aumento degli arrivi, 12 mila nelle ultime 48 ore, spinge l'Italia a premere ulteriormente sui partner europei, mentre si avvicina un G20 in parte dedicato al tema. Gentiloni, che oggi parteciperà ad un incontro preparatorio su invito di Angela Merkel, preme sui partner europei. Anche secondo Mattarella, in questi giorni in Canada, la situazione potrebbe farsi ingestibile.