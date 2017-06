Campagna addestrativa Nave Vespucci: Mattarella a bordo a Montreal

Il Presidente della Repubblica Mattarella, ha fatto visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, nel porto di Montreal per la Campagna d'istruzione 2017. RTV è media partner del progetto

La Repubblica incontra la Regina dei Mari. Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto gli onori con il "saluto alla voce" dall'equipaggio del Vespucci, schierato lungo le alberate dell'unità navale della Marina Militare, e dagli allievi della 1^ classe dell'Accademia Navale di Livorno, imbarcati per l'inizio della loro prima Campagna d'Istruzione estiva, elemento cardine per la formazione delle forze armate.

La visita del Capo dello Stato rientra nell'ambito delle Celebrazioni per il 150° Anniversario della costituzione della Confederazione Canadese.

Nel segno della riconoscenza verso l'Italia e verso la più grande comunità italiana presente in Canada, il Sindaco di Montreal ha consegnato sul ponte le chiavi della città al Presidente Mattarella dando ufficialmente il via alle celebrazioni. Il Capo dello Stato ha incontrato il personale della Marina Militare nel veliero in cui innovazione e tradizione si fondono, simbolo del made in Italy nel Mondo.

La visita è terminata con l'Ammaina Bandiera solenne.



