Domagnano: telecamere, non controllano la velocità ma sono per la videosorveglianza del territorio

Tante domande sulla installazione delle telecamere di Domagnano sui pali della luce.

Non hanno niente a che vedere con il controllo della velocità ma fanno parte del progetto di videosorveglianza del territorio che prevede vari punti di controllo per la sicurezza.

Una delibera di maggio della Segreteria Interni ne autorizza altre tre per la verifica degli accessi nel centro storico: in via Della Fratta, via Donna Felicissima e in via Paolo III in Piazza Sant’Agata.

Per questo progetto sono stati stanziati 25mila euro in favore dell'AASS che si occupa dell'aspetto tecnico.



