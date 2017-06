Emilia Romagna: boom di turisti in regione, oltre 17 milioni di presenze in più pre-estate

E’ quanto si ricava dalla ricerca dell’Osservatorio turistico regionale di Unioncamere Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna sull’andamento del settore nei primi sei mesi del 2017.

Continua a crescere a ritmo sostenuto il turismo in Emilia-Romagna. Nei primi sei mesi di quest’anno, dunque prima della stagione estiva, le presenze in regione sono già più di 17 milioni, il 7,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre gli arrivi superano i cinque milioni (+8%). In aumento sia i turisti italiani (+7,4% le presenze) sia gli stranieri (+8,5%). Nel complesso, ogni 100 pernottamenti 25 sono di visitatori da altri Paesi. A crescere sono in sostanza tutti i comparti. L’unica flessione si registra nel comparto termale, dove le presenze scendono dell’1,6% in forza di un vero e proprio tracollo dei turisti dall’estero (-22%).Il settore incide per 14,6 miliardi sull'economia regionale (11%), con 160mila dipendenti impiegati.

Nel video l'intervista a Andrea Corsini, ass Turismo Emilia Romagna.



