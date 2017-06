Oggi verrà staccata la spina al piccolo Charlie

Saranno staccati oggi i macchinari che tengono in vita il piccolo Charlie Gard, il bimbo di 10 mesi ricoverato a Londra per una rara malattia che secondo i medici è incurabile. Lo hanno annunciato i suoi genitori, che hanno perso la battaglia legale arrivata fino alla Corte europea dei diritti umani per portare il bimbo negli Usa e sottoporlo a una cura sperimentale.