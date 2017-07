Calcio: Messi e Antonella sposi, festa a Rosario

Tappeto rosso a hotel, Shakira-Piquè tra vip, parata del Barça

Una bella giornata di sole in mezzo al freddo inverno argentino ha accompagnato il matrimonio a Rosario tra Lio Messi e Antonella Roccuzzo, che hanno così coronato una lunga 'love story'. Il miglior giocatore del mondo e la sua fidanzata di una vita si sono sposati in una sala di un hotel della città dove entrambi sono nati e cresciuti. Dopo un breve rito civile celebrato tra gli altri davanti ai figli Thiago (4 anni) e Mateo (1), Lio e Antonella sono usciti per qualche attimo dall'albergo per salutare la stampa e farsi fotografare mentre si baciavano appassionatamente. Antonella aveva un vestito bianco con una lunga coda e le spalle scoperte, Lio indossava un abito scuro. Prima della cerimonia lungo il tappeto rosso all'ingresso dell'hotel c'è stata una parata di calciatori ed ex giocatori del Barcellona, tra i quali Cesc Fabregas, Carles Pujol e Xavi Hernandez, tutti accompagnati dalle rispettive compagne. Oltre all'uruguaiano Luis Suarez, uno dei grandi amici di Lio, non sono d'altra parte mancati Ezequiel Lavezzi, il 'Kun' Aguero, Javier Mascherano e altri giocatori della nazionale argentina. Dopo la cerimonia e il saluto è scattata la festa alla quale sono stati invitati 260 persone, molti dei quali amici e familiari della coppia.