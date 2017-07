La Francia dice addio a Simone Veil, una vita per le donne e l'Europa. Nell'81 sul Titano incontrò Lea Pedini

Prima donna presidente del Parlamento europeo e storica ministra francese. Con un orientamento di centro destra, è stata una figura chiave nella storia della Quinta Repubblica.

36 anni fa venne ricevuta privatamente dai Capitani Reggenti. Domani Lea Pedini ospite del Tg San Marino per raccontare lo storico incontro



Una vita segnata dalla Shoah, dalla lotta per i diritti delle donne e per la costruzione dell'Europa unita: è morta all'età di 89 anni Simone Veil, una delle personalità più apprezzate di Francia, il cui nome resterà per sempre legato a tre eventi fondamentali della storia del XX° secolo: la tragedia delle deportazioni naziste, l'emancipazione delle donne e il processo di integrazione europea.

Nel 1981, quando ricopriva l'incarico di Presidente del Parlamento europeo venne a San Marino, in udienza privata dai Capitani Reggenti Gastone Pasolini e Maria Lea Pedini. Proprio per incontrare ilprimo Capitano Reggente donna.

Simone Veil era l'espressione della "Francia migliore", "possa il suo esempio ispirare i nostri connazionali", afferma in un tweet il presidente Emmanuel Macron, rivolgendo le condoglianze alla famiglia. Lo scorso agosto, questa grande signora la cui vita incarna una buona parte del Secolo Breve venne ricoverata "per qualche giorno ad Avignone per problemi respiratori". "Mia madre è morta in casa" ha annunciato il figlio, Jean Veil, ricordando che "avrebbe compiuto 90 anni il 13 luglio".