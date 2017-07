Riccione: liberate le prime tartarughe curate dal Centro di Recupero Cura e Riabilitazione

Luglio rappresenta un mese di intenso lavoro, ma anche di grosse soddisfazioni, per il Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione, che rimetterà in mare 16 tartarughe curate nel corso di un inverno che è stato fra i più difficili. Infatti a seguito di un fenomeno chiamato “cold stunning” (ipotermia), numerosissime sono state le tartarughe spiaggiate sulle nostre coste, fino in Veneto, oltre a quelle normalmente ricoverate a causa di ferite o catture accidentali in reti da pesca, raggiungendo picchi di 46 ospedalizzate contemporaneamente al Centro. Questa mattina la Fondazione Cetacea Onlus ha salutato Uga ( nella foto) e Rina prima dell’imbarco sul mezzo che le porterà al largo per il rilascio vero e proprio a 3 miglia dalla costa.

Questi rilasci sono organizzati in collaborazione con Bagno Pietro 37 Viserba, Volontari Soccorso in Mare della Protezione Civile, Club Nautico Viserba, Hotel Adlon Riccione, Lega Navale di Riccione, Spiaggia 121 Riccione.