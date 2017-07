Ricordi e buon cibo alla festa della Trebbiatura

Ritorno alle atmosfere del passato ieri al Podere Lesignano, con la festa della Trebbiatura. Un evento per ricordare uno dei momenti più importanti del raccolto, come vuole la tradizione contadina. La festa, organizzata da “I Nuovi Serenissimi”, si è aperta prima del tramonto con una rievocazione, con trattore e trebbiatrice d'epoca.



I meno giovani hanno ripercorso, con la mente, i decenni passati e i ragazzi hanno scoperto un mondo e una società ormai lontani. Poi la cena con cibo e vino del territorio, insieme a musica e intrattenimento. All'evento ha partecipato anche la soprano Teresa Sparaco. Parte del ricavato, spiegano gli organizzatori, sarà devoluto per le cure di un ragazzo colpito da una malattia rara e per acquistare infrstrutture per il Casale La Fiorina.



mt