Chiamate al 118 e accessi al Pronto Soccorso: consigli per un uso corretto. 17mila accessi all'anno

L'invito a non abusarne. Un appello che nasce anche dai dati

Accessi al pronto soccorso, chiamate al 118: a San Marino numeri esagerati, sproporzionati rispetto ad altri Paesi europei.

Non solo 17mila accessi l'anno al Pronto Soccorso, ma anche 1300 chiamate di intervento al 118. Il monito ritorna: “Il 118 rappresenta na risorsa limitata – dice Morri – chi ne richiede l'intervento lo deve fare per emergenze e urgenze reali”.

Chiamate di soccorso e accessi al Pronto Soccorso che aumentano, poi, quando si guarda alla popolazione anziana, pazienti più critici perché spesso gravati da un sunto di patologie; sicuramente soggetti più fragili.

Dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di stato anche un volantino di sensibilizzazione, vademecum per orientarsi e capire quando e come chiamare o non chiamare il 118.



Nel video, l'intervista ad ANTONIO MORRI, Direttore UOC Pronto Soccorso 118



AS