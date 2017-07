Venezia, esodo dei residenti. Protesta contro il turismo "mordi e fuggi"

I veneziani oggi sono riusciti a 'sfrattare' i turisti con un corteo voluto da una serie di comitati cittadini sotto lo slogan 'Mi no vado via' (Io non vado via) riferito all'esodo dei residenti dalla città lagunare divenuta poco vivibile. Il corteo è stato accompagnato da cartelli che toccavano i più svariati temi caldi per la sopravvivenza in città, come i prezzi delle case, la mancanza di negozi essenziali sostituiti da botteghe di paccottiglia, il transito delle grandi navi da crociera a San Marco, e soprattutto l'insostenibile turismo mordi e fuggi.