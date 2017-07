WWF ai comuni, aggiornare catasto incendi per reprimere usi impropri

Se non si aggiorna il catasto delle aree percorse dal fuoco ci saranno sempre persone che hanno interesse ad appiccare incendi. È quanto afferma in una nota il WWF che invita tutti i comuni delle aree interessate ad applicare "la legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi (n. 353/2000) che obbliga i Comuni a censire annualmente i terreni percorsi dal fuoco attraverso un apposito catasto, in modo da applicare con esattezza i vincoli del caso, che vanno dal divieto di modificare la destinazione d'uso dell'area per 15 anni, all'impossibilità di realizzare edifici, esercitare la caccia o la pastorizia, per un periodo di dieci anni". Secondo l'associazione ambientalista, "senza questo strumento indispensabile, che serve a reprimere usi impropri e illegittimi, chiunque abbia il benché minimo interesse, non può esercitarlo, e si interromperebbe così questo criminale metodo di 'pulizia' di terreni in vario modo appetiti".