33.230 residenti sul Titano

Sul Titano ci sono 33.230 residenti. A comunicarlo l'Ufficio anagrafe che ha diffuso i dati sul movimento della popolazione al 30 giugno. Cinque in meno i residenti rispetto al mese precedente: 27 in tutto sono stati i decessi e 10 le persone che sono emigrate. Viceversa i nuovi nati sul Titano sono stati 18 e 17 gli immigrati. Infine in giugno sono stati celebrati 18 matrimoni.