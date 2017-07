Amianto: questa sera a Fiorentino per chiarire procedure di bonifica dopo il rogo

Questa sera alle 21 al centro sociale di Fiorentino l'incontro con la cittadinanza da parte della segreteria al Territorio che insieme ai responsabili di Protezione Civile e Dipartimento Prevenzione dell'ISS, risponderà alle domande e chiarirà le procedure messe in atto per la bonifica dell'area coinvolta nei giorni scorsi da un incendio, con il rogo, anche, di una copertura in eternit. Un allarme della cittadinanza, raccolto dallo stesso Capitano di Castello di Fiorentino, Daniela Giannoni, cui la segreteria al Territorio ha risposto nei giorni, fissando i passi disposti immediatamente dopo lo spegnimento del rogo. Accanto alla ordinanza di inagibilità della palazzina, molto compromessa, Protezione Civile e Dipartimento Prevenzione dell'ISS hanno disposto l'intervento immediato di una ditta specializzata che ha operato le prime azioni di bonifica, con la rimozione dei materiali e l'incapsulamento dei resti a terra. Disposto poi monitoraggio nel tempo per stimare le eventuali minime conseguenze, derivate da una possibile dispersione delle particelle di amianto nell'ambiente: già da questa mattina sono scattati campionamenti di aria, suolo ed acqua.