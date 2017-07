Legambiente: “L'ecomafia compie 71 reati ambientali al giorno”

71 reati ambientali al giorno, per un ammontare di 25.889 nel solo 2016. Resta la morsa della cosiddetta ecomafia nel Mezzogiorno d'Italia che realizza un business da 13 miliardi. La Campania in testa alla classifica regionale degli illeciti, mentre il Lazio è sempre la prima regione del centro Italia, la Liguria è la prima del nord. Questa la fotografia scattata dal rapporto 'Ecomafia 2017' di Legambiente, presentato oggi a Roma alla Camera, in cui sono raccontate storie e numeri della criminalità ambientale in Italia. Nel 2016 - spiega il report - il fatturato delle ecomafie scende a 13 miliardi registrando un -32% rispetto allo scorso anno, "dovuto soprattutto alla riduzione della spesa pubblica per opere infrastrutturali nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso e al lento ridimensionamento del mercato illegale".