Lingua inglese, informatica e DSA, concluso il campus

Gli studenti erano 12 e provenivano da tutta Italia

10 giorni di studio intensivo per acquisire il diritto di diventare “cittadini del mondo”. Attraverso metodologie ad hoc infatti l'apprendimento della lingua inglese è possibile anche per soggetti con DSA.

Lo sanno bene i 12 studenti provenienti da tutta Italia, delle scuole medie ma anche del primo biennio delle scuole superiori, che a San Marino hanno appena concluso il campus di inglese ed informatica pensato per ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, proposto dall'università di San Marino.

Cinque docenti e due tirocinanti sotto la responsabilità scientifica del direttore del Master di Neuropsicologia dei DSA Giacomo Stella hanno seguito i giovani in laboratori didattici alternati a momenti ricreativi.

Una 'immersione' nella lingua inglese con un percorso di apprendimento facilitato e pensato per loro. Lezioni in aula, attività in lingua ma anche confronto umano tra giovanissimi studenti accomunati dalle sfide complesse cui lo studio di una lingua straniera pone di fronte. Ma il disturbo non preclude il risultato, e la riuscita del campus è la conferma che....YES, WE CAN.