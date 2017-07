Stessa spiaggia, stesso mare: da 60 anni in vacanza a Rimini

Stessa spiaggia, stesso mare. Per due famiglie di Bellinzona questo non è solo un famoso refrain ma una solida realtà. Nadia e Alessandro Sulmoni e Leda e François Pizzotti sono infatti gli assi portanti di due famiglie del Canton Ticino che da ben 60 anni, senza saltare un'estate, scelgono Torre Pedrera di Rimini per le proprie vacanze. Più precisamente vengono da sempre ospitati nell’albergo della famiglia Rossi, giunta ormai alla terza generazione nel tramandare la passione per l’accoglienza. Era infatti il 1957 quando l’albergo Gabriella iniziò la sua attività e già da allora le due sorelle, Nadia e Leda, hanno incominciato a venire in vacanza a Rimini. E non hanno più smesso, portando con sé i loro consorti e le loro famiglie. La piccola pensione, allora dotata di 12 stanze, oggi è un albergo a 3 stelle. A premiare queste nozze di diamante con la Riviera è l’Assessore Jami Sadegholvaad, che ha consegnato alle due famiglie il Diploma “Amico Speciale di Rimini” insieme ad alcuni omaggi della città.



FM