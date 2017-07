Trump Vs Media: “Non ci fermeranno”



Non si ferma l'attacco di Donald Trump contro i media, anzi ieri sera si è aggiunto un nuovo capitalo quanto il presidente americano è tornato a twittare (vedi sotto), dopo la bufera sul video in cui "mette ko" la Cnn. "I media disonesti - ha scritto - non ci impediranno MAI di raggiungere i nostri obiettivi per contro del GRANDE POPOLO AMERICANO". "E' un giorno triste", aveva commentato la Cnn in giornata il video sarcastico dell'inquilino della Casa Bianca. Mentre il New York Times definisce "indecoroso" l'attacco del presidente.