Amianto: Michelotti si impegna per intervenire nell'area, segnalata da anni, e per norme straordinarie in casi analoghi

Ieri centro sociale di Fiorentino Segreteria al Territorio e Protezione civile hanno risposto ai dubbi espressi dalla cittadinanza dopo l'intervento di bonifica in seguito all'incendio di una abitazione. Per la presenza di eternit in una tettoia di circa 10mq. Capitano di Castello e Segreteria al Territorio hanno esordito ringraziando protezione civile, sezione antincendio della Polizia civile e Dipartimento prevenzione per il lavoro svolto in tempi celeri nell'interesse della tutela della salute pubblica. Poi il capo della Protezione civile ha illustrato le dinamiche dell'accaduto e la gestione dell'emergenza con particolare riferimento ai problemi ambientali legati alle coperture contenenti amianto. In proposito le procedure hanno previsto ieri campionamenti ambientali di aria, acque e suoli per i quali la prossima settimana si avranno i primi risultati dai laboratori Arpa. Un problema che ha visto toni pacati pur nell'interesse per le problematiche ambientali dei cittadini di Fiorentino che hanno comunque parlato di tragedia annunciata, dal momento che da 20 anni avevano segnalato anomalie dell'area, nella quale c'era un accumulo di roba, soprattutto inserita in un situazione residenziale. Il Segretario Michelotti si è impegnato con la popolazione a risolvere la questione con rapidità e, in seconda battuta, ad istituire da subito un gruppo di lavoro che sia in grado di raccordare al meglio norme e procedure per affrontare in maniera più rapida casi di questo genere.