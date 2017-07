Prefettura, sottoscritto protocollo anti sballo

Sottoscritto in Prefettura il “Protocollo d’intesa territoriale sicurezza delle discoteche” tra Prefettura, Enti Locali, Associazioni di Categoria e il gestore del “Cocoricò”. Il protocollo punta l'attenzione sulla sicurezza e vincola i soggetti firmatari a obblighi precisi per un divertimento in sicurezza. I gestori del Cocoricò si sono impegnati a collaborare con le forze dell'ordine segnalando situazioni pericolose e regolando l'accesso e la permanenza nel locale. Al tavolo, oltre a polizia e sindaci e assessori, il sindacato Locali da Ballo, che si è impegnato a sensibilizzare i gestori affinché sia istituita una sorta di 'circuito virtuoso' e di collaborazione con le forze di polizia, che consenta di evitare il temuto 'spauracchio' della chiusura