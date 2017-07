Aperta la camera ardente per Paolo Villaggio

Aperta alle 9.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per l'ultimo omaggio a Paolo Villaggio, morto due giorni fa a Roma. Sarà aperta al pubblico fino alle 16.30.

Poi, alle 18.30 al Teatro Ettore Scola della Casa del Cinema, ci sarà una cerimonia di saluto con familiari e amici. E a tempo di record tornano in libreria i libri di Fantozzi.