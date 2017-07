Corea del Nord lancia missile intercontinentale verso il Giappone

Sale la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord dopo il lancio da parte di Pyongyang del suo primo missile intercontinentale. Il vettore è finito in acque giapponesi dopo aver volato per 40 minuti.

I progressi nei test nordcoreani sono stati confermati anche dal segretario di Stato Usa Rex Tillerson, che insieme a Corea del Sud e Giappone ha chiesto all'Onu la convocazione di un Consiglio di sicurezza straordinario, in programma per oggi pomeriggio.

"E' un'altra pesante violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e costituisce una pericolosa escalation della situazione": è la "ferma condanna" del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "La leadership di Pyongyang deve evitare altre azioni provocatorie e rispettare i propri obblighi internazionali", ha avvertito.

Anche Russia e Cina, in una dichiarazione congiunta, si dicono "seriamente preoccupate" per il test missilistico della Corea del Nord e lo ritengono "inaccettabile". Mosca e Pechino rilanciano "l'iniziativa congiunta" sul 'doppio congelamento' - l'attività missilistica nucleare della Corea del Nord e le esercitazioni massicce degli Stati Uniti e della repubblica Coreana - e chiedono a tutte le nazioni coinvolte di mostrare "moderazione e rinunciare alle provocazioni e alla retorica bellica".

Ma intanto, dalle basi americane in Corea del Sud sono partiti dei missili di precisione di avvertimento, caduti in acque sudcoreane. Per tutta risposta, Kim Jong Un ha annunciato che non interromperà i test nucleari, definendoli 'pacchi

regalo' per gli Stati Uniti.