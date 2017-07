Migranti: Austria blinda il Brennero. In arrivo piano Ue

E' scontro tra Italia e Austria sui migranti: Vienna ha schierato suoi militari al Brennero e la Farnesina ha convocato l'ambasciatore di Vienna per chiarimenti, mentre la Commissione europea varava un nuovo piano di azione.

Scontro ieri al Parlamento europeo, in un'aula deserta, tra Juncker e Tajani. Il ministro Minniti, che stasera riferirà al Senato e domani sarà al vertice europeo di Tallinn, chiede un incontro urgente in sede europea per rivedere Triton.

Appelli all'accoglienza giungono da Boeri e dal Papa: 'Chiuderli fuori costerebbe 38 miliardi e ridurrebbe le entrate contributive di 75 miliardi al 2040', dice il presidente dell'Inps. 'Aiutare i migranti è un valore fondante dell'Ue', ricorda Francesco.