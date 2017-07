Corea del Nord: braccio di ferro all'Onu tra Russia e Usa

Durissimo braccio di ferro tra Usa e Russia in Consiglio di Sicurezza all'Onu sulle sanzioni alla Corea del Nord che non intende sospendere il suo programma nucleare. L'ambasciatore di Mosca Vladimir Safronkov ha detto che 'le sanzioni non risolveranno la crisi nordcoreana e non possono essere la soluzione'. L'ambasciatrice Usa Nikki Haley, invece, ha risposto che 'se la Russia non vuole sostenere misure più severe contro Pyongyang deve mettere il veto alla bozza di risoluzione' che presenterà nei prossimi giorni. Ma in questo caso, gli Stati Uniti 'andranno per la loro strada'.