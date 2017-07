Incendio Fiorentino: negativi campionamenti aria, nessuna dispersione particelle amianto

Esito negativo per i campionamenti dell'aria di lunedì con le pompe e filtri installati in prossimità della zona dell'incendio di Fiorentino.

Non ci sono dunque, fa sapere la Protezione Civile, particelle di amianto. Andranno avanti le analisi di routine e si attendono i risultati di suolo e acqua.

“È un dato molto incoraggiante perchè gli eventuali problemi di salute pubblica derivano soprattutto dagli elementi amianto dispersi e potenzialmente respirabili” ha commentato Fabio Berardi “Il dato negativo conferma anche il buon esito della bonifica effettuata dalla ditta specializzata”.



