Migranti: no all'apertura di altri porti europei

Gli Stati europei alle prese con l'emergenza migranti. A Tallinn, in Estonia, la riunione informale dei ministri degli Internei dell'Ue. Al centro la questione della condivisione dell'accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo, come chiesto dall'Italia.



Ma sulla cosiddetta 'regionalizzazione' delle operazioni di salvataggio è arrivata la risposta negativa dal ministro dell'Interno tedesco, Thomas De Maiziere. “Non credo che il Belgio aprirà i suoi porti”, ha fatto sapere il ministro per l'Asilo e la politica migratoria belga, Theo Francken. La Spagna ha dichiarato di voler aiutare l'Italia, ma ha sottolineato quanto i suoi porti siano sotto pressione.



Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, è intervenuto anticipando che di questa questione si parlerà la settimana prossima all'agenzia Frontex. Occorre più lavoro all'interno dell'Ue e con il nord Africa, ha spiegato il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, anche per non lasciare sola l'Italia.



mt