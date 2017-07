È morto Luigi Poiaghi, l'artista delle 50 colombe sammarinesi

A 70 anni è scomparso Luigi Poiaghi, milanese di nascita e verucchiese di adozione. Artista a tutto tondo con la passione per la fotografia, la poesia e la scrittura. A San Marino è invece conosciuto per la sua installazione “Come un volo di colombe” che da oltre un decennio impreziosisce la rotatoria davanti all'Ospedale di Stato.



L'opera aveva vinto il bando di concorso per la realizzazione di una scultura ispirata ai valori fondativi dell’Iss. Era stata scelta per l’originalità e il valore delle suggestioni simboliche. Uno stormo di 50 colombe, una per ogni anno dell’Istituto, nella tensione che precede lo spiccare del volo orientato verso le tre torri. Le sculture sono state realizzate in terra di gres, omaggio alla tradizionale maestria sammarinese nell’arte della ceramica.