San Marino: azione di promozione turistica attraverso missioni diplomatiche all'estero

La destinazione San Marino entra nei circuiti turistici asiatici. All'interno del progetto di internazionalizzazione del governo ha preso il via una nuova azione che coinvolge il corpo diplomatico e consolare per attrarre nuovi flussi di visitatori ed investimenti sostenibili. E' stato per questo siglato un accordo con l'agenzia Red Tours di Hanoi. Ieri cerimonia di accoglienza per il primo di una serie di gruppi provenienti dal Vietnam. Dopo l’arrivo a Bologna un itinerario alla scoperta delle bellezze del patrimonio storico-culturale, la cena con degustazione ed il pernottamento in territorio. L’Ufficio del Turismo ha consegnato ad ogni partecipante un attestato di benvenuto.

Nella strategia complessiva rientrava anche la conferenza internazionale sul turismo nei microstati del 23 giugno che ha portato a San Marino economisti specializzati nel settore ed aperto una serie di canali di ricerca.

Ora verranno coinvolte anche l Ambasciata in Indonesia, il Consolato Generale in India e in autunno sarà la volta dell’Ambasciata in Giappone. Entro il 2018 si prevede che anche tutte le altre missioni saranno attrezzate per svolgere attività promozionali nel campo del turismo. Il progetto è a cura della Segreteria di Stato Affari Esteri, Turismo, ed Ufficio di Stato per il Turismo.

Nel video l'intervista a Massimo Ferdinandi, Amb. San Marino in Vietnam.



VA