Amburgo, vigilia di scontri per il G20

Settantasei agenti e diversi manifestanti sono rimasti feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Per disperdere i dimostranti la polizia ha usato cannoni ad acqua. Secondo gli organizzatori, in piazza con lo slogan di "Welcome to hell" (benveuti all'inferno) sono scese circa 12mila persone. Tra loro anche alcuni black bloc con il volto coperto. Dopo gli scontri, il corteo è stato sospeso.



Nella città tedesca, dove ieri sera è arrivato anche il premier Gentiloni, si parlerà di clima, immigrazione, Corea del Nord e commercio. Mentre ieri Trump ha incontrato Angela Merkel, individuando, ha riferito la Casa Bianca, "una serie di priorità condivise in tema di politica estera e di sicurezza". Oggi l'atteso bilaterale con Putin, che giunge dopo l'attacco di Trump da Varsavia alla Russia, accusato di "comportamenti aggressivi e destabilizzanti".